Herr Najib, Sie feiern aktuell 30-jähriges Firmenjubiläum. Haben Sie damals schon mit Sicherheitstechik begonnen? Dirar Najib: Anfangs habe ich meine Firma nebenberuflich geführt, später dann als Ein-Mann-Betrieb. Von Anfang an war die Sicherheitstechnik das angestrebte Produkt der Firma Dina. Parallel dazu fand die Entwicklung von kundenspezifischen Produkten statt. Die erste sichere Drehzahlüberwachung von Antrieben wurde bereits 1987 entwickelt. Den Anstoß dazu gab damals ein Werkzeugmaschinenhersteller mit seinem Hinweis: Wir liefern Maschinen in die Welt, mit denen sich die Bediener umbringen könnten. Das Hauptproblem damals war die Spindelüberwachung. Dafür habe ich dann eine Lösung entwickelt, die bereits vorhandene Näherungsschalter oder Feedback-Messsysteme auch für die sichere Drehzahlüberwachung nutzt. Wann war das? Dirar Najib: Das war 1990 und ein Riesenerfolg, weil die Maschinenbauer keinerlei zusätzliche mechanische Anbauten an der Spindel oder an der Achse brauchten. Seitdem nutzen wir das Messsystem am Antrieb in vielen Applikationen. Schon damals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...