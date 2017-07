FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,03 Prozent auf 161,12 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,59 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt. Im Tagesverlauf werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Nach wie vor zeigten enttäuschende US-Konjunkturdaten vom vergangenen Freitag Wirkung an den Märkten. Die Regierung in Washington hatte eine unerwartet niedrige Inflation und überraschend schwache Umsätze im Einzelhandel gemeldet. "Die Diskussion über den nächsten Zinsschritt der Fed wird wieder lauter werden", kommentierte Experte Dirk Gojny von der National-Bank./jkr/stb

