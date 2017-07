WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Mai hat Deutschlands Gastwirten und Hoteliers gute Geschäfte beschert. Das Gastgewerbe insgesamt setzte preisbereinigt (real) 1,4 Prozent mehr um als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Nominal gab es ein Plus von 3,1 Prozent. Besonders kräftige Zuwächse verzeichneten Beherbergungsunternehmen und Caterer. Von Januar bis Mai 2017 stieg der Umsatz der Branche real um 0,1 Prozent und nominal um 1,9 Prozent./mar/DP/stb

AXC0044 2017-07-17/08:36