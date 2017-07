Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit leichten Gewinnen in die neue Woche starten. Damit hält die freundliche Grundstimmung an, die den Schweizer Leitindex SMI in der Vorwoche um 1,7% nach oben gezogen hatte. Die Vorgaben aus den USA sind leicht positiv. Sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch ...

