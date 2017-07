Die niederländische Einzelhandelskette HEMA emittierte am Freitag über Hema BondCo eine zwei Tranchen umfassende Anleihe. Tranche A (EUR 600 Mio.; B2/B- erwartet) wurde bei 3mE+625 BP und fällig in 2022 begeben, während Tranche B (EUR 150 Mio.; B3/B- erwartet) eine Rendite von 8,50 % sowie eine Laufzeit bis 2023 aufwies. In der Deal-Pipeline befindet sich aktuell DS Smith (BBB-). Das englische Verpackungsunternehmen beabsichtigt nach heute startenden Treffen mit Anleiheinvestoren und abhängig von Marktbedingungen eine EUR Anleihe im Laufzeitenbereich von 6-7 Jahren sowie eine weitere EUR oder GBP Anleihe im Laufzeitenbereich von 10-12 zu emittieren. Die OMV AG (Baa1/A-) veröffentlichte am Freitag das Trading Statement zu Q2 2017. So verzeichnete das Öl- und Gasunternehmen u.a. im...

