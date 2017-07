FMW-Redaktion

Der Dax hat sich am Freitag angesichts der Rally bei den US-Indizes mit neuen Allzeithochs bei S&P500 und Dow Jones bislang doch recht deutlich zurück gehalten. Der Index ist noch weit von seinem Allzeithoch entfernt und zeigte am Freitag noch wenig Bewegung - anders als die Wall Street scheint man hierzulande die Schwäche der US-Wirtschaft ernst zu nehmen.

Aber die Frage ist, ob das von langer Dauer ist. Denn die wunderbare designten Zahlen aus China dürften ja besonders hier in Deutschland von Interesse sein und eigentlich den deutschen Exportwerten Auftrieb geben nach dem Motto: wenn es China gut geht, geht es uns schließlich auch gut!

Da der Dax den US-Indizes also recht deutlich hinter her läuft, wäre es nun eigentlich an der Zeit, hier ein bißchen aufzuholen. Aber die Rally in den USA ist eine Fed-Erleichterungs-Rally, während der Dax doch mit angezogener Handbremse agiert, weil in der Eurozone das Muster ...

