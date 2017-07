Eine große Mehrheit der rund 8.000 betroffenen Anleger stimmten für einen Verkauf des Containerportfolios an die Buss Global-Gruppe aus Singapur. Es geht um ein Verkaufsvolumen von 160 Millionen US-Dollar.Der Verkauf von etwa 112.000 Seecontainern aus dem Bestand der insolventen Magellan Maritime Services kann planmäßig abgewickelt werden. Die Verkaufsoption an die Buss Global-Gruppe aus Singapur wurde den rund 8.000 Anlegern durch den Insolvenzverwalter Peter-Alexander Borchardt zur Abstimmung vorgelegt. Hintergrund: Das Buss-Management hatte eine schriftliche Zustimmung der überwiegenden Mehrheit der Kapitalanleger zur Voraussetzung für die Kaufvereinbarung über 160 Millionen Euro plus einer Erfolgsbeteiligung von bis zu 15 Millionen US-Dollar gemacht. "Die Zustimmung der Anleger sowie die Abstimmungsbeteiligung waren überwältigend hoch, so dass wir nun mit der Umsetzung des Verkaufs beginnen können", erklärt Borchardt.

Den vollständigen Artikel lesen ...