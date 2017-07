Die American University von Ras Al Khaimah (AURAK) gab diese Woche bekannt, dass Prof. Steven C. Wilhite zum neuen Provost der Universität und zum Vice President für akademische Angelegenheiten und Studentenerfolg ernannt wurde.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170717005347/de/

New AURAK Provost, Prof. Stephen Wilhite (Photo: ME NewsWire).

Prof. Wilhite, der pünktlich zum akademischen Jahr 2017/18 bei der Universität anfangen wird, bringt umfangreiche Erfahrung für die Position mit. Er diente seit 2011 als Provost an der Widener University in Philadelphia, sowie als Interim President von 2015 bis 2016. Er hatte ferner verschiedene leitende Funktionen bei Widener inne, wie z. B. Associate Provost for Graduate Studies und Dean der School of Human Service Professions.

Im Zusammenhang mit der Ernennung führte der AURAK President, Prof. Hassan Hamdan Al Alkim aus: "Wir haben im letzten Jahr viel Fortschritt gemacht, und unsere Bemühungen kulminierten darin, dass der Universität die Kandidatur der Southern Association of Colleges und der Schools Commission on Colleges (SACSCOC) gewährt wurde. Mit Prof. Wilhite schließt sich ein weiterer herausragender Administrator unserem Team an, der zweifellos bedeutend zur Förderung von AURAK und dem Erreichen unserer Ziele beitragen wird."

Ursprünglich aus Tennessee kommend, erhielt Prof. Wilhite seinen Bachelor-Abschluss in Psychologie an der Emory University, Atlanta, USA, wo er mit höchsten Auszeichnungen promovierte. Nach Abschluss seines Undergraduate-Studiums erhielt er ein Marshall-Stipendium zum Besuch der University of Oxford, England, wo er den Abschluss des Ph.D. in human-experimenteller Psychologie erzielte.

Prof. Wilhite besuchte ein Jahr lang das Institut für New Academic Officers mit dem American Council on Education sowie das Management and Leadership in Education Institute an der Harvard University, und er hatte ein zweijähriges Postgraduierten-Stipendium an der Universität von Illinois.

Damit bringt Prof. Wilhite wertvolle Erfahrung bei AURAK ein, wenn diese sich um die institutionelle SACSCOC Akkreditierung bemüht. Er war ein Mitglied der Teams, die die Akkreditierungsorte für die Middle States Commission on Higher Education besuchen.

Prof. Wilhite ist Autor des Buchs, Learning and Memory: The Basis of Behavior (1992) und er redigierte das Buch, Civic Engagement and Service Learning in a Metropolitan University: Multiple Approaches and Perspectives (2011). Insgesamt hat er über dreißig Publikationen veröffentlicht und über fünfzig wissenschaftliche Papiere präsentiert.

Zu Prof. Wilhites aktuellen Forschungsinteressen zählen angewandte kognitive Psychologie und Pädagogik, besonders in Bezug auf Bürger- und Gemeindeengagement, emotionale Kompetenz, Führung im Hochschulwesen und Fakultätsentwicklung.

*Quelle: ME NewsWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170717005347/de/

Contacts:

AURAK

Eoin Brown, 971 7221 0900 App.: 1325

Communications and Public Relations Department (Abteilung für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit),

eoin.brown@aurak.ac.ae