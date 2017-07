Boston (ots/PRNewswire) - Concur, ein SAP-Unternehmen und weltweit führender Anbieter von Reise-, Ausgaben- und Rechnungsmanagementlösungen, hat heute einen erweiterten Funktionsumfang für Concur Travel vorgestellt, der bei Reisebuchung und -management (https://www.concur.com/en-us/travel-booking) Zeit und Kosten sparen soll. Unter anderem gibt es neue TripLink-Anbieterverbindungen, virtuelle Karten und mehr Branded-Fare-Inhalte. Zwischen 2015 und 2016 hat Concur den durchschnittlichen Zeitaufwand von Benutzern beim Buchen von Flugreisen um 14 Prozent reduziert, wodurch Unternehmen geschätzte 275 Mio. USD an Personalkosten einsparen.



"Concur hat es sich zur Aufgabe erklärt, Reisebuchung und Ausgabenmanagement so einfach und reibungslos wie möglich zu gestalten", sagte Tim MacDonald, Chief Product Officer bei Concur. "Nach unseren Berechnungen entspricht jede Sekunde, um die wir den Vorgang verkürzen, einem Geldwert von 1 Mio. USD. Dieses Geld können unsere Kunden sparen und in den Betrieb investieren."



Das Management von Geschäftsreisen ist nicht mehr nur die reguläre Buchung. Concurs vernetztes Ökosystem führt Daten, Tools und Apps zu einer einheitlichen Lösung für Reisende zusammen. Reisemanager haben stets den vollen Überblick, und Geschäftsreisenden wird eine reibungslose Erfahrung angeboten.



Die heute verkündeten Updates für Concur Travel machen das Buchen für Reisende bequemer und verschaffen Reisemanagern mehr Transparenz und Richtlinienkontrolle. Insgesamt wird der Zeit- und Kostenaufwand bei Reisebuchung und -management reduziert. Unter anderem gibt es die folgenden Neuerungen:



- Neue TripLink-Anbieterverbindungen und höhere Akzeptanz: Concur TripLink (https://www.concur.com/en-us/triplink?pid=pr&cid=201714), die branchenweit erste Plattform, mit der Unternehmen Reservierungen erfassen können, die außerhalb des unternehmenseigenen Reisesystems gebucht wurden, wird immer effizienter und schließt die Lücke bei der Sorgfaltspflicht (https: //www.concur.com/newsroom/article/concur-empowers-businesses-with-c oncur-locate-and-active-monitoring). TripLink hat bis dato mehr als 2 Mio. Buchungen erfasst, die Reisemanagern ansonsten verborgen geblieben wären. Nahezu die Hälfte davon wurde allein in den letzten 10 Monaten erfasst. TripLink-Kunden können jetzt 9 % mehr ihrer Reisen einsehen und verwalten als ohne TripLink. Concur baut sein TripLink-Netzwerk weiter aus. Reisemanager können sich über mehr Transparenz und Kontrolle freuen, selbst wenn direkt auf der Anbieter-Site gebucht wird. Concur hat jüngst Vereinbarungen mit British Airways, Iberia und WestJet unterzeichnet, die es gemeinsamen Kunden ermöglichen, direkt auf deren Websites gebuchte Geschäftsreisen zu erfassen. - Virtuelle Karten für Hotelbuchungen: Concur wird virtuelle Karten anbieten (in Zusammenarbeit mit Conferma), die Benutzern beim Buchen von Hotelübernachtungen über GDS zur Verfügung stehen. Jede Hoteltransaktion ist mit einer eindeutigen Transaktionsnummer verknüpft. Virtuelle Karten bieten Reisemanagern mehr unmittelbare Transparenz und Kontrolle über Hotelausgaben und verhindern Kreditkartenbetrug. Concur plant weitere Partnerschaften für virtuelle Karten einzugehen, damit mehr Kunden von der bequemen Bezahlung in verschiedenen Ausgabenkategorien profitieren können. - Branded Fares: Concur Travel wird sein Branded-Fare-Angebot erweitern. Angeschlossen sind unter anderem American Airlines, Delta, Air France, British Airways, Lufthansa, Air New Zealand (in Neuseeland) und weitere. Branded Fares bedeutet, dass Geschäftsreisende günstige Flugreisen buchen und verschiedene Extras (wie Gepäckaufgabe oder Priority-Status) und Zusatzleistungen zukaufen können.



Die Updates für Concur Travel wurden diese Woche auf der GBTA Convention 2017 bekanntgegeben, der größten Jahrestagung der Reisebranche. Sie werden in den kommenden Monaten 2017 stufenweise eingeführt. Besucher der GBTA Convention können sich auf Stand 1337 näher über diese neuesten Innovationen informieren.



