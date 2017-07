publity AG verstärkt das Asset-Management-Team deutlich

publity AG verstärkt das Asset-Management-Team deutlich

Leipzig, 17.07.2017 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508), ein Investor und Asset Manager im Bereich deutscher Büroimmobilien, verstärkt sich mit fünf Experten im Bereich Immobilienmanagement und -entwicklung. Damit trägt publity dem dynamischen Wachstum und dem starken Ausbau des Asset-Managements-Geschäfts mit einem stetig wachsenden Immobilienportfolio Rechnung.

Die neuen Mitarbeiter sind: Michael Henze, Yves Baumann, Tobias Göbelt, Thomas Hildebrandt und Toni Gutsche.

Michael Henze (40) verfügt über mehrjährige Berufserfahrung als technischer Property und Facility Manager an mehreren Standorten des Immobiliendienstleisters Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS). Ihn zeichnet eine umfangreiche Expertise in der strategischen und operativen Weiterentwicklung von Immobilienbeständen und im Bereich Projektkalkulationen aus.

Yves Baumann (40) war zuletzt bei der MGG Real Estate GmbH als Direktor Asset Management beschäftigt und betreute vor allem den Ankauf und das Asset Management von gewerblichen Immobilien-Portfolios. Auch war er mehrere Jahre als Fund Manager bei Emirates NBD in der Niederlassung London für das Asset Management von Gewerbeimmobilien des Fonds betraut.

Tobias Göbelt (33) war mehrere Jahre unter anderem bei der German Real Asset & Property Management GmbH in Leipzig beschäftigt. Er war als Real Estate Manager bzw. Property Manager tätig und hat Erfahrung im Management von gewerblichen Immobilien und der Budgetierung von Projekten.

Thomas Hildebrandt (33) war zuletzt bei der Taunus Sparkasse Immobilien GmbH als Asset Manager beschäftigt und begleitete An- und Verkaufsprozesse, Budgetierungen und Immobilienoptimierungen. Bis 2015 war er Risk Analyst bei der InCity Immobilien AG.

Toni Gutsche (28) hat seinen Schwerpunkt auf den Bereich Immobilienmanagement gelegt und nach seinem Studium in Betriebswirtschaftslehre ein Trainee-Programm bei der Firma CalCon Deutschlang AG in München absolviert. Kenntnisse hat er ebenfalls im Bereich Immobilienbewertung.

"Wir freuen uns sehr über die erneute Verstärkung unseres Asset-Management-Teams. Wir sind personell somit für unser weiteres dynamisches Wachstum bestens aufgestellt, um jede einzelne Immobilie im publity-Portfolio optimal zu betreuen, Entwicklungspotenzial zu erkennen und bestmöglich zu nutzen", so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG.

Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de

Über publity Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Landsteinerstr. 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508 WKN: 697250

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

