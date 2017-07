Erst kommt ein gewaltiger Rallye-Schub, dann schlagartig nichts mehr. Die Aktie der Commerzbank (ISIN DE000CBK1001) ist zum Wassertreten übergegangen. Aber wieso? Zwei Gründe dürften da mit hineinspielen:

Zum einen entstand die Rallye, welche die Aktie aus ihrer vorherigen Seitwärtsspanne zwischen 9,00 und 9,80 Euro herausgeholt hatte, durch reine Vermutungen. Erstens, dass das Geschäft besser laufe als erwartet, weil der Privatkunden-Vorstand sagte, er könne sich vorstellen, dass das Geldhaus noch bis zu 100 neue Filialen eröffnen könnte. Zweitens, dass die EZB die Zinswende einläutet, was man aus eine Rede von EZB-Chef Draghi herauszuhören glaubte. Beides höchst vage und unbestätigt. Was die EZB angeht, steht am Donnerstag eine Sitzung an, da wird man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...