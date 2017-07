Die Chefin von Easyjet tritt im Januar einen neuen Job an - bei dem britischen Privatsender ITV an. Carolyn McCall wird damit Nachfolgerin von Adam Crozier und arbeitet nicht zum ersten Mal in der Medienbranche.

Die Chefin der Billigfluggesellschaft Easyjet, Carolyn McCall, wechselt an die Spitze des britischen Privatsenders ITV. Sie werde die Nachfolgerin des bereits zurückgetretenen Adam Crozier und übernehme den Job im Januar, teilte ITV am Montag mit. McCall hatte für die Guardian Media ...

Den vollständigen Artikel lesen ...