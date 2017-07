FAS AG: WTS und FAS AG bündeln ihre Kräfte

17.07.2017

München/Stuttgart, 17.07.2017 - Die Steuerberatungsgesellschaft WTS und das Finanzberatungsunternehmen FAS AG gehen gemeinsame Wege. Dabei wird die WTS zukünftig Mehrheitsgesellschafterin der FAS AG.

Durch diese Partnerschaft baut die WTS das Consulting-Geschäft weiter aus. "Seit 2009 bieten wir ergänzend zur Steuerberatung auch sehr erfolgreich Financial Advisory Services an. Dieses Beratungsfeld werden wir mit der FAS AG stärken", kommentiert Fritz Esterer, Vorstand der WTS. "Zusammen mit der FAS AG werden wir eine schlagkräftige Einheit von mehr als 100 Financial Advisory-Beratern formieren, womit wir auch große Consulting-Projekte optimal umsetzen können."

Die FAS AG ist in der DACH-Region eine feste Größe im Finanz-, Bewertungs- und Transaktionsumfeld. Im Zuge der Partnerschaft erhalten die FAS AG und ihre Mandanten Zugang zu umfassender Steuerexpertise. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen vom internationalen Beratungsnetzwerk WTS Global und den exzellenten Kontakten der WTS in die Konzernwelt.

"In Zukunft werden wir unsere Kräfte mit WTS Consulting bündeln und unser gemeinsames Wachstum über den deutschsprachigen Raum hinaus weiter forcieren. Das internationale Netzwerk der WTS ist hervorragend aufgestellt und in mehr als 100 Ländern vertreten", sagt Ingo Weber, Vorstand der FAS AG. "Zudem besitzt die WTS besondere Erfahrung in der Beratung von Großkonzernen. Das eröffnet uns die Möglichkeit, auch in diesem Beratungssegment weiter zu expandieren."

Schnelles Wachstum auf beiden Seiten

Die WTS mit Hauptsitz in München hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt und gehört heute mit einem Gruppenumsatz von mehr als 100 Mio. EUR im Kalenderjahr 2016 zu den TOP 7 Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland. Speziell im Bereich Financial Advisory liegt der Schwerpunkt auf Carve-outs, Transaktionen, Prozessberatung und der Übernahme von Accounting Services.

Auch die FAS AG mit Hauptsitz in Stuttgart blickt auf ein exzellentes Wachstum zurück. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 erzielte sie einen Rekordumsatz von 11 Mio. EUR. Wesentliche Erfolgstreiber waren Financial Services und die Beratung im Rahmen zahlreicher M&A-Transaktionen.

Die Marke FAS AG bleibt weiterhin am Markt bestehen. Zugleich wird die WTS über den FAS AG-Standort Stuttgart ihre Tätigkeit in Baden-Württemberg intensivieren. Alle bisherigen Vorstände und Partner der FAS AG bleiben nach dem Zusammenschluss dauerhaft an Bord.

Über die WTS Die WTS ist eine global agierende Steuerberatungsgesellschaft mit bewusstem Verzicht auf Abschlussprüfung. Das Dienstleistungsangebot wird durch angrenzende Rechtsberatung und umfassende Financial Advisory Services komplettiert. Mit Pioniergeist entwickeln mehr als 650 Mitarbeiter der WTS innovative und maßgeschneiderte Konzepte, die sie mit hoher Umsetzungskompetenz für ihre Mandanten realisieren.

Die WTS ist in Deutschland an acht Standorten und weltweit über das internationale Netzwerk WTS Global in mehr als 100 Ländern vertreten.

Weitere Informationen unter wts.com/de

Über die FAS AG Die FAS AG ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Hauptsitz der Gesellschaft ist in Stuttgart mit weiteren Standorten in Düsseldorf, Frankfurt am Main, München, Leipzig, Zürich und Wien.

