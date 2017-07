Triton Beratungsgesellschaft GmbH: Bormioli Luigi und Triton gehen Partnerschaft für den Kauf der Glaswaren- und Pharma-Geschäftsbereiche von Bormioli Rocco ein

Mailand / Fidenza (Italien), 17. Juli 2017 - Bormioli Luigi S.p.A. ist eine Partnerschaft mit von Triton beratenen Fonds ("Triton") eingegangen, um die Geschäftsbereiche Pharma und Glaswaren von der Bormioli Rocco Gruppe zu kaufen. Beide Geschäftsbereiche werden eigenständig geführt, da Bormioli Luigi den Glaswaren-Geschäftsbereich und Triton den Pharma-Geschäftsbereich erwerben wird.

Bormioli Rocco ist ein führender italienischer Hersteller von Glaswaren und Pharma-Primärverpackungen, der sich derzeit im Besitz von Vision Capital befindet. Die Transaktionen stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden in den relevanten Jurisdiktionen. Die erforderliche Unterrichtung von Mitarbeitern und/oder Beratungsverfahren werden in Frankreich und Italien zu gegebener Zeit durchgeführt.

"Mit dem historischen Kauf von Bormioli Rocco Glaswaren, wird Bormioli Luigi den Umfang seiner organisatorischen und materiellen Ressourcen erweitern, um die ursprüngliche und edle Art und Weise der Glasherstellung zum Vorteil der Kunden mithilfe des Wissens, der Kultur und der Fähigkeiten beider Unternehmen weiterzuentwickeln", sagte Alberto Bormioli, Präsident von Bormioli Luigi sowie Mehrheitsgesellschafter und Sohn des Gründers.

"Wir freuen uns darauf, das Management und die Mitarbeiter von Bormioli Pharma als neuer Eigentümer zu unterstützen, indem wir in das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens investieren. Unsere umfangreiche Branchenexpertise, die wir durch andere Investitionen in diesem Geschäftsbereich erlangt und durch Industrieexperten gestärkt haben, wird dazu beitragen, die Entwicklung von Bormioli Pharma voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, zusammen mit dem Beirat und dem Vorstand ein stärkeres Unternehmen zu schaffen", sagte Peder Prahl, Direktor der General Partner für die Triton Fonds.

"Bormioli Rocco, als einer der europäischen Marktführer im Glaswaren- und pharmazeutischen Verpackungs-Geschäft, hat seine derzeitige Präsenz über die letzten Jahrzehnte aufgebaut. Diese Transaktionen sind ein wichtiger Meilenstein, der es uns ermöglicht, mit unseren strategischen Bemühungen und einem stärker fokussierten Ansatz für die beiden einzelnen Bereiche fortzufahren. Wir heißen die neuen Mehrheitseigentümer jeweils willkommen als Investoren, die uns dabei unterstützen werden, unsere Pläne umzusetzen und die Führungspositionen in unseren Branchen zu sichern", sagte Riccardo Garrè, Vorstandsvorsitzender von Bormioli Rocco.

Über Bormioli Rocco Bormioli Rocco, gegründet in 1825, ist ein führender italienischer Hersteller von Pharma-Primärverpackungen und Glaswaren. Bormioli Rocco ist in die zwei Geschäftsbereiche Home und Pharma unterteilt, hat acht Produktionsanlagen, zwei Ateliers für Dekorationsarbeiten, mehrere Tochtergesellschaften und sieben Monomarken-Geschäfte, die Geschirrprodukte anbieten. Die Gruppe exportiert ihre Produkte in mehr als 100 Länder weltweit. Bormioli Rocco hat über 2.000 Mitarbeiter und einen jährlichen Umsatz von 440 Millionen Euro.

Über Bormioli Luigi Bormioli Luigi ist ein spezialisiertes Glasunternehmen mit einer erstklassigen Reputation im Bereich der Herstellung von qualitativ hochwertigen Behältern für Parfüm- und Spirituosen-Flaschen sowie Geschirr aus hochwertigem Kristallglas.

Gemäß der Unternehmenstradition, wird Alberto Bormioli in Zusammenarbeit mit dem CEO, Vincenzo Di Giuseppantonio, und einem spezialisierten, professionellen und enthusiastischen Team, auch in Zukunft die weiterhin aktuelle und faszinierende Herausforderung der Glasherstellungskunst angehen.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.bormioliluigi.com

Über Triton Die Triton Fonds investieren in mittelständische Unternehmen mit Sitz in Europa und unterstützen deren positive Entwicklung. Dabei konzentrieren sie sich auf Unternehmen in den Bereichen Industrie, Dienstleistungen und Konsumgüter/Gesundheitswesen.

Triton handelt entlang des Grundsatzes, seine Portfoliounternehmen langfristig durch partnerschaftliche Zusammenarbeit erfolgreich weiterzuentwickeln. Triton und seine Geschäftsführung streben danach, durch die nachhaltige Verbesserung operativer Prozesse und Strukturen positiven Wandel und Wachstum zu generieren. Momentan befinden sich 29 Unternehmen mit einem Umsatz von insgesamt rund 13,9 Mrd. Euro und rund 86.000 Mitarbeitern im Portfolio von Triton.

Die Triton Fonds werden von erfahrenen Investment-Professionals mit Sitz in Deutschland, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Italien, Großbritannien, den USA, China, Luxemburg und Jersey beraten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.triton-partners.com

Pressekontakte:

Bormioli Luigi Camilla Reggiani Phone: +39 0521 793214 Triton Marcus Brans Phone: +49 69 921 02204 Bormioli Rocco Elisa Lavagna, Brunswick Group +39 02 9288 6200 Vision Capital Alison Kay/Miranda Ward, Brunswick Group Phone: +44(0) 20 7404 5959

