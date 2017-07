Zürich - Die Börsen schienen anfangs Woche abwartend. Mit der Anhörung von Janet Yellen vor dem Finanzausschuss des US- Representantenhauses kam ab Mittwoch Nachmittag der Lift nach oben, weil man nur behutsame Zinserhöhungen hineininterpretierte. Die amerikanische Wirtschaft habe Fahrt aufgenommen (Beschäftigung sowie Konsum) und sei kräftig genug, um die geldpolitischen Zügel anzuziehen. Der S&P 500 kletterte über die Woche 1.4% auf ein Rekordwert, der DAX legte 2.0% zu, der Euro Stoxx 50 1.8% und der SMI 1.7%, womit die psychologisch wichtige Marke von 9000 zurückerobert wurde.

Das Rätselraten über die weitere Zinspolitik der Notenbanken, v.a. der EZB, brachte etwas Volatilität bei den Zinsen. Am langen Ende ging jedenfalls in den USA dem Ende Juni begonnenen Zinsanstieg die Luft aus. Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen sanken in den USA von 2.38% auf 2.32%. In Deutschland konnte sich die Rendite im Bund aber nahe beim Jahreshoch ...

