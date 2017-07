Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe zwei Europa-Anleihen der Bayerischen Landesbank (BLB) auf den EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) vor.Mit den von der BayernLB in regelmäßigen Abständen emittierten Europa-Anleihen auf den EURO STOXX 50-Index könnten Anleger mit überschaubarem Risiko die Rendite eines defensiv zusammengestellten Portfolios aufbessern. Auch die neuen Europa-Anleihen mit Laufzeiten von zwei und vier Jahren sowie Sicherheitspuffern von 40 bis 60 Prozent würden durchaus realistische Chancen bieten, die in Aussicht gestellten Renditen zu lukrieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...