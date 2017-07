Wien - Die niederländische Einzelhandelskette HEMA emittierte am Freitag über Hema BondCo eine zwei Tranchen umfassende Anleihe, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Tranche A (EUR 600 Mio.; B2/B- erwartet) sei bei 3mE+625 BP und fällig in 2022 begeben worden, während Tranche B (EUR 150 Mio.; B3/B- erwartet) eine Rendite von 8,50% sowie eine Laufzeit bis 2023 aufgewiesen habe.

