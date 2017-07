Düsseldorf - In der Eurozone ergab die Schnellschätzung zu den Konsumentenpreisen im Juni eine Jahresrate von 1,3%, womit die Konsenserwartung (1,2%) marginal überboten wurde, aber der Mai-Wert (1,4%) wurde unterschritten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Bei der Energiekomponente (Gewicht rund 10%) sei die Jahresrate von 4,5% im Mai auf 1,9% im Juni abgesackt, während für die Dienstleistungsgüter (Gewicht rund 45%) die Jahresrate auf 1,6% zugelegt habe (Mai: 1,3%). Die Kerninflationsrate habe von 1,0% im Mai auf 1,2% im Juni angezogen. Perspektivisch dürfte dieses Niveau auch in den kommenden Monaten vorherrschen. Bei den heutigen finalen Daten zu den Konsumentenpreisen würden die Analysten mit keinen Revisionsüberraschungen rechnen.

