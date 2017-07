Das amerikanische Bankinstitut U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, NYSE: USB) zahlt am Montag eine Quartalsdividende in Höhe von 28 US-Cents je Aktie an die Aktionäre aus (Record day war der 30. Juni 2017). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,12 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,15 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 52,08 US-Dollar (Stand: 14. Juli 2017). ...

