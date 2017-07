IRW-PRESS: YDreams Global Interactive Technologies Inc.: YDreams Global entwickelt Virtual-Reality-Installation für weltbekannte Krebsklinik, um Bewusstsein für lebensrettende Krebs-Früherkennung zu schaffen

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (YDreams Global oder das Unternehmen) (TSXV: YD; YDRMF: USA; FWB: A2AP0L) 17. Juli 2017 - ein Anbieter von kreativen Lösungen und Technologien für Fortune 500-Markenunternehmen wie Cisco, Qualcomm, Intel und Coca-Cola - hat in Zusammenarbeit mit einer weltbekannten Krebsklinik in Brasilien eine immersive, spielerische Virtual-Reality-Installation entwickelt, um Jugendliche über die Möglichkeiten der Frühdiagnose und präventive Maßnahmen aufzuklären.

Nach einer einjährigen Entwicklungsperiode präsentiert YDreams Global nun das neue Projekt für das Barretos Cancer Hospital (die Klinik), einem der führenden privaten Krebsforschungszentren der Welt, in dem mehr als 6.000 Patienten in 18 Fachbereichen kostenlos behandelt werden. Die immersive VR-Installation richtet sich vor allem an ein jüngeres Publikum, das hier über die Vorteile und lebensrettenden Möglichkeiten der Früherkennung dieser Erkrankung aufgeklärt werden soll.

Es handelt sich um eine mobile Installation, die in einem bedarfsgerecht ausgestatteten Sattelanhänger untergebracht ist und in mehreren brasilianischen Großstädten gastieren wird. Das Innenleben des Anhängers wurde als futuristisches Labor ausgestaltet, vor und nach der eigentlichen Darbietung befinden sich zwei zusätzliche Außenräume. Das Unternehmen und die Klinik wollen das Projekt später auch in andere Länder exportieren. Der Auftakt zur Roadshow findet am 18. Juli im brasilianischen Bundesstaat São Paulo statt.

YDreams Global brachte bei der Umsetzung des Projekts sein umfangreiches Know-how in Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) zum Einsatz. Die dem Projekt zugrundeliegenden Technologien sind zur Gänze interaktiv und wurden im vergangenen Jahr von YDreams Global mehrphasig angelegt. Zu den angebotenen Aktivitäten zählen Virtual-Reality-Features, Bewegungssensoren, Touchscreen-Geräte und der Austausch von Inhalten über soziale Netze. Nach der Registrierung nehmen die Teilnehmer an einem Einführungsgespräch teil, wo sie über ihre Mission und über die Bedeutung der ihnen jeweils zugeteilten Rollen aufgeklärt werden. Im Inneren des Anhängers durchläuft jeder von ihnen sechs unterschiedliche Spiele und als Höhepunkt folgt anschließend ein kollektives VR-Erlebnis. Nach Verlassen des Anhängers durchleben die Teilnehmer dann die abschließenden Aktivitäten ihrer Erlebnisreise durch den menschlichen Körper.

CEO Daniel Japiassu meint: Wir haben in dieser Installation ein Schiff simuliert, das in seiner Größe soweit geschrumpft wird, dass es in den menschlichen Körper passt. Jedes Crewmitglied spielt bei der Mission, Krebszellen aufzufinden und zu bekämpfen, eine eigene Rolle. Die Gruppen zu je sechs Jugendlichen erhalten ihre Aufträge von einem Captain. Dies alles ist selbstverständlich Teil einer immersiven Geschichte, die hier erzählt wird, bei der jeder Rolle ein Platz im Rahmen der Aufgabenstellung zugeteilt wird und die Gruppe mit vereinten Kräften das Problem gemeinsam löst.

Wie Japiassu erklärt, war YDreams Global durch die Entwicklung eines spielerischen Ansatzes in der Lage, ein attraktives Abenteuer in Form einer Mission zu gestalten, welches Jugendliche überall auf der Welt zum Mitspielen motivieren soll. Sie sollen das Gefühl bekommen, Teil von etwas Großem zu sein und Spaß zu haben. Gleichzeitig soll sie der spielerische Ansatz sensibilisieren, erste Vorzeichen einer beginnenden Krebserkrankung in ihrem Alltag zu erkennen und ungünstige Lebensgewohnheiten zu vermeiden. Aktivitäten mit spielerischen Elementen sind die beste Möglichkeit, um in die Herzen und Gedanken der jüngeren Generationen vorzudringen. Sie bekommen die Möglichkeit, ihre Erlebnisse über soziale Medien zu teilen und dieses Wissen in ihren Lebensalltag zu integrieren, so Herr Japiassu.

Das Barretos Cancer Hospital wurde vor mehr als 50 Jahren von einer reichen Familie aus humanitärem Anlass gegründet und ist die bei weitem fortschrittlichste brasilianische Onkologie-Klinik, die zu 100 % vom öffentlichen Gesundheitswesen Brasiliens unterstützt wird. Die Klinik finanziert sich in erster Linie über Spendengelder von Partnerbetrieben und ist heute in 1.756 Städten in 27 brasilianischen Bundesstaaten vertreten. Die Organisation beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter und 380 vollbeschäftigte Ärzte. Der interaktive Lastzug wird alle Teile des Landes befahren und Jugendlichen die Wichtigkeit ihrer Rolle in der Krebsprävention näherbringen.

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (www.ydreamsglobal.com) ist ein Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver, Dubai, São Paulo und Rio de Janeiro, das Augmented Reality- und Virtual Reality-Technologien, Design und Informationen miteinander kombiniert, um auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Benutzer und Konsumenten von heute zu reagieren.

YDreams Global unterstützt Unternehmen und Marken als Partner bei der Neugestaltung ihrer Strategien durch Projekte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und vernetzt digitale Erfahrungen mit physischer Präsenz und physischen Standorten. YDreams Global nimmt zukünftige Herausforderungen vorweg und verbindet sie mit den Bedürfnissen des Marktes, erstellt innovative Konzepte und bringt sie mit internationaler Kompetenz zur Geltung.

YDreams Global hat bereits mehr als 1.000 Projekte für internationale Kunden wie Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, AmBev, Qualcomm, Unilever, City of Rio und Fiat entwickelt.

