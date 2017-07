Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Dortmund (pts009/17.07.2017/10:00) - Während an den öffentlichen Hochschulen die Bewerbungsfrist für einen Studienplatz zum Wintersemester 2017/2018 bereits verstrichen ist, haben Studieninteressierte noch die Möglichkeit, sich für ein Studium an der International School of Management (ISM) zu bewerben. Im August finden die letzten Aufnahmetests an den sechs Standorten der ISM statt. Die erfolgreiche Teilnahme ist Voraussetzung für ein Bachelor- oder Masterstudium an der privaten Wirtschaftshochschule. An folgenden Terminen finden die Aufnahmetests für die Bachelor-Studiengänge in Vollzeit und berufsbegleitend statt: 7. und 21. August: ISM-Campus Dortmund (Otto-Hahn-Straße 19, 44227 Dortmund) 7. und 21. August: ISM-Campus München (Karlstraße 35, 80333 München) 8. und 22. August: ISM-Campus Frankfurt/Main (Mörfelder Landstraße 55, 60598 Frankfurt) 8. und 22. August: ISM-Campus Hamburg (Brooktorkai 22, 20457 Hamburg) 8.und 22. August: ISM-Campus Köln (Im MediaPark 5c, 50670 Köln) 8. und 22. August: ISM-Campus Stuttgart (Olgastraße 86,70180 Stuttgart) Das eintägige Auswahlverfahren für die Bachelor-Studiengänge gliedert sich in drei Teile: PC Tests, Leistungseinstufungen in Mathematik, Englisch und eventuell in einer zweiten Fremdsprache sowie ein persönliches Gespräch. Die Aufnahmeprüfungen für ein Master-Studium beinhalten die Präsentation einer Case Study sowie ein Bewerbungsgespräch. Die Termine im Überblick: 3. und 17. August: ISM-Campus Dortmund (Otto-Hahn-Straße 19, 44227 Dortmund) 9. und 23. August: ISM-Campus München (Karlstraße 35, 80333 München) 7. und 21. August: ISM-Campus Frankfurt/Main (Mörfelder Landstraße 55, 60598 Frankfurt) 7. und 21. August: ISM-Campus Hamburg (Brooktorkai 22, 20457 Hamburg) 2. und 16. August: ISM-Campus Köln (Im MediaPark 5c, 50670 Köln) 3. und 17. August: ISM-Campus Stuttgart (Olgastraße 86,70180 Stuttgart) Unter http://www.ism.de können sich Studieninteressierte zum Aufnahmetest anmelden. Hier finden sie auch ausführliche Informationen zu den einzelnen Studienprogrammen der ISM und den Zulassungsvoraussetzungen. Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und Praxisorientierung aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175 Partneruniversitäten der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Daniel Lichtenstein Tel.: +49 231-975139-31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170717009

