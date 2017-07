Der Euro konnte seine Gewinne größtenteils konservieren. Die Gemeinschaftswährung wurde Ende vergangener Woche nur unwesentlich niedriger gehandelt. Die enttäuschenden US-Konjunkturdaten zeigten Wirkung am Devisenmarkt.

Der Euro hat am Montag seine jüngsten Kursgewinne nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus den USA größtenteils halten können. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1460 US-Dollar gehandelt und damit nur unwesentlich niedriger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1415 Dollar festgelegt.

Am Devisenmarkt ...

