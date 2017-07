Während es in der Branche eigentlich gut läuft, muss Anlagenbauer Gea einen Gang runter schalten und senkt erneut seine Prognose. Anleger sind enttäuscht - und die Gea-Papiere verlieren weiter deutlich an Wert.

Entgegen dem Branchentrend hat der Anlagenbauer Gea erneut die Prognose gekappt und damit seine Anleger vergrault. Mit einem Abschlag von mehr als sechs Prozent auf 36,42 Euro führten die Titel am Montag die Verliererliste im Nebenwerteindex MDax an. Die Gea-Papiere haben damit seit August 2016 rund 30 Prozent an Wert eingebüßt. Die zweite Prognosesenkung innerhalb von zehn Monaten sei eine Enttäuschung und das Vertrauen in den Vorstand gestört, erklärten Analysten von Baader und der DZ Bank unisono. Bei Gea gebe es noch immer ...

