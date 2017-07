Nach einem Hoch bei 130,77 JPY geht es beim Wechselkurs von Euro (EUR) in Japanischen Yen (JPY) nach unten. Hier ergibt sich charttechnisch um 123 JPY eine von mehreren Seiten gehaltene Unterstützung. Entscheidend für den weiteren Verlauf sollte auch die EZB-Sitzung am Donnerstag werden.

Durch eine Mitte April in der Folge auf das Jahrestief um 115 JPY gestartete und über zwei Etappen verlaufende Aufwärtsbewegung kletterte der Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen auf ein Hoch bei 130,77 JPY, nachdem er zwischendurch im Bereich um 123 JPY den ersten Anstieg zur Seite konsolidiert hatte. Dort ergaben sich im Dezember und Januar mehrere Hochs und im Mai und Juni mehrere Tiefs, wodurch dieser Bereich bereits als Widerstand und Unterstützung an Bedeutung gewann. ...

