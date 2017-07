Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein, Bundesland Rheinland-Pfalz, konnte am Vortag weiter hochziehen. Der Titel ging mit einem Plus von 1,23% bei 83,72 Euro aus dem Handel. Damit wurde die Short-Zone um 84,00 Euro fast erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...