Am deutschen Aktienmarkt nehmen die Anleger nach einer freundlichen Eröffnung Gewinne mit. Mittlerweile ist die Marke von 12.600 Punkten und damit eine durchaus entscheidende Unterstützung in Gefahr. Offensichtlich ist kaum einer bereit, vor der EZB-Sitzung am Donnerstag größere Risiken einzugehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...