Anmoderationsvorschlag: Romeo und Julia - die wohl bekannteste Liebesgeschichte aller Zeiten bekommt jetzt einen ganz neuen Dreh. Diesmal rückt nämlich die junge Julia in den Fokus. Im neuesten Audible Original wird das zeitlose, mitreißende Drama über Liebe, Identität, Werte und Selbstbestimmung vom Autor David Hewson neu erzählt. Jessica Martin verrät Ihnen mehr dazu in unserem Hörspiel-Tipp der Woche.



Sprecherin: Es ist ein heißer Sommer im Jahr 1499 im idyllischen Städtchen Verona. Julia, eine schlaue, junge Frau, hat die Nase gestrichen voll von ihren traditionellen, strengen Eltern.



O-Ton 1 (Julia & Romeo, 21 Sek.): Julia: Eltern sind wie eine kleine Version von Gott, oder? Er gibt uns die Intelligenz, interessante Fragen zu stellen und dann verpasst er uns eine Ohrfeige, wenn wir so verwegen sind, Antworten zu verlangen. Ihr schenkt uns das Leben und dann, wenn wir dieses Leben besitzen wollen, sagt ihr: Oh nein, das gehört dir nicht. Du gehörst uns. Wir haben dich geschaffen.



Sprecherin: Als ihre Eltern dann auch noch einen Ball veranstalten, um ihr ihren zukünftigen Ehemann vorzustellen, reicht es Julia. Sie verzieht sich lieber in den ruhigen Garten, wo sie zum ersten Mal auf Romeo trifft.



O-Ton 2 (Julia & Romeo, 15 Sek.): Romeo: Du bist wunderschön. Julia: Verflucht. Wenn das nochmal jemand zu mir sagt ... Romeo: Tut mir Leid. Beziehungsweise, es tut mir nicht Leid. Weil du es bist. Wunderschön, meine ich. Ich habe gemeint ... Julia: So etwas ist nicht gerade deine Stärke, nicht wahr?



Sprecherin: Schnell merken die beiden aber, dass sie etwas ganz Besonderes verbindet...



O-Ton 3 (Julia & Romeo, 36 Sek.): Romeo: ... Sie denken, sie besitzen uns. Julia: Vielleicht tun sie das ja. Mein Vater glaubt ebenfalls, ich gehöre zu seinem Hab und Gut. Ich soll an einen Mann verkauft werden, der mich besitzen will. Einen Mann mit Bart. Ekelhaft und ... (BRICHT AB) Romeo: Was würdest du lieber tun? Julia: Alles andere, egal was. Reisen. Diese neue Welt sehen, welche die Spanier im Westen entdeckt haben, die voller Gold und wunderbarer Dinge sein soll, die noch keiner von uns je gesehen hat. Das wäre ein Anfang.



Sprecherin: Und so beschließt Julia, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und mit Romeo in ein neues Leben zu starten. Vorher überbringt die Amme aber Romeo noch eine wichtige Botschaft.



O-Ton 4 (Julia & Romeo, 12 Sek.): Romeo: Ich werde sie glücklich machen. Amme: Wenn du sie hinters Licht führst, bekommst du es mit mir zu tun. Was ich deinem Freund nur angedroht habe, mache ich bei dir wahr und dann gebe ich dir dein bestes Stück eingelegt zurück.



Abmoderationsvorschlag: "Julia & Romeo" von David Hewson zeigt die Capulet-Tochter als starke Fraudie auf der Suche nach Freiheit und Selbstbestimmung ist. Das Hörbuch gibt es ab sofort bei Audible als digitales Hörbuch zum Download. In dem werden übrigens Julia und ihr Romeo von Yara Blümel und Nicolas Artajo-Kwasniewski zum Leben erweckt. Außerdem sind auch die bekannten TV-Schauspieler Barbara Schöne und Michael Mendl sowie Friedhelm Ptok als Erzähler zu hören. Mehr dazu finden Sie auch im Internet unter audible.de/tipp.



