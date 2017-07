Köln (ots) - Auch dieses Jahr sorgt PENNY mit einem 2.000 Quadratmeter großen Mega-Store wieder rund um die Uhr für gute Laune bei den "Bürgern" des Parookaville-Festivals. Wenn die Stadt, in der nach eigenem Bekunden ausschließlich Wahnsinn, Liebe und pure Glückseligkeit regieren, vom 21. bis 23. Juli ihre Tore öffnet, ist PENNY auf den Ansturm von täglich bis zu 60.000 Besuchern und Campern bestens vorbereitet. Im vergangenen Jahr zogen mehrere Hundert PENNY-Mitarbeiter im Mehr-Schichtsystem über 140.000 Dosen Pils und Radler, rund 21 Tonnen Eiswürfel, 5.000 Sandwiches und 18.000 Steinofen-Pizzen über die Kassen. Mengen, die je nach Wetter, in diesem Jahr sicherlich übertroffen werden könnten. Wie im Vorjahr legen ab Donnerstag 12 Uhr auf dem PENNY Square gleich vor dem großen Store bekannte DJs wie Bassjackers, DBN, Sophie Francis oder Double Pleasure fünf Tage lang auf.



"Parookaville ist einzigartig. Wir haben hier einerseits Deutschlands größtes Dance-Festival. Andererseits herrscht hier eine extrem persönliche und nachbarschaftliche Atmosphäre. Da passt PENNY mit seiner Wertschätzung für gute Nachbarschaft ideal in die Stadt. Unsere Mitarbeiter sind schon ganz heiß auf die wohl jüngste Stadt in Deutschland. Persönlich bin ich auf den DJ-Contest gespannt. Es ist immer wieder erstaunlich, wie professionell die DJs bereits am Anfang der Karriere sind", freut sich PENNY-Marketingchef Marcus Haus auf das Festival und seine Aufgabe in der DJ-Contest-Jury.



Zusätzlich zu Altbewährtem hat PENNY in diesem Jahr auch einige Neuerungen mit in die Stadt gebracht. Erstmals gibt es außer dem Flagship-Store auf dem Festival-Gelände noch zwei weitere PENNY-Anlaufstellen von jeweils rund 300 Quadratmetern Größe. Neben dem PENNY-Kiosk gibt es für alle Camper, denen der große Store zu weit weg ist, auf der Nordseite der Campsite erstmals auch einen PENNY Basic Store. Hier findet jeder das Nötigste von Getränken, über Grillgut, Zigaretten bis hinzu Kaugummis und Eis.



Dieses Jahr neu ist auch der PENNY @ PAROOKAVILLE WhatsApp Service unter der Nummer: +49 1579 2369729, worüber die Festivalbesucher alle Informationen von PENNY auf Parookaville erhalten, sei es zu aktuellen Aktionen oder kurzfristigen News zur Artikelverfügbarkeiten während des Festivals. Eine zusätzliche Aktion ist der Hashtag-Printer am PENNY-Kiosk. Jedes Foto das unter pennygoesparty über Instagram geteilt wird, landet auf dem Drucker und kann kostenlos abgeholt werden.



Spende für Förderverein für krebskranke Kinder: Dat Kölsche Hätz Etwas Gutes tun möglichst viele Festival-Teilnehmer hoffentlich auch dieses Jahr wieder, indem sie ihren Pfandbon vor Ort spenden. Den Erlös spendet PENNY dem Förderverein "Dat Kölsche Hätz", der sich gezielt um krebskranke Kinder kümmert, sowie der Jugendfeuerwehr Weeze. Im vergangenen Jahr kamen so - von PENNY aufgestockt - 14.000 Euro zusammen.



Der beliebte DJ Contest - von PENNY, Parookaville und Spinnin' Records - geht dieses Jahr in die zweite Runde. Die Bewerbungsphase, während der DJs & Producer ihre Tracks einreichen konnten, lief bis 18. Juni. Die Top-3-DJs treten am 20. Juli beim Finale auf dem PENNY-Tower auf der Campsite gegeneinander an und stellen sich einer kritischen Jury. Analog 2016 sitzen wieder Marco Cobussen (Spinnin' Records), Marcus Haus (PENNY-Marketingchef) und Parookaville-Mastermind Bernd Dicks im Gremium. Neu in der Jury ist dieses Jahr das DJ-Duo Bassjackers. Der Gewinner legt auf der Spinnin' Stage bei Parookaville auf, gewinnt High-End DJ Equipment von Denon und bekommt ein Karriere-Coaching. Fans machten beim Voting mit und konnten eine von drei VIP-Reisen nach Ibiza, London oder Tokio zu EDM Events gewinnen. Zu-dem verlost PENNY noch während des Contests die ersten Tickets für Parookaville 2018.



Weitere Infos unter: pennygoesparty.de



PENNY erzielte 2016 allein in Deutschland mit rund 2.150 Filialen und 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über sieben Milliarden Euro.



OTS: PENNY Markt GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59659 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59659.rss2



Für Rückfragen:



PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@penny.de