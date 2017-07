Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Kavalan, der führende Whiskyproduzent Taiwans, erhielt auf der International Spirits Challenge (http://www.internationalspiritschallenge.com/) (ISC) für seinen Kavalan Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength (http://www.kavalanwhisky.com/en/product-detailed.aspx?Serno=25) zum zweiten Mal in Folge den höchsten Preis in seiner Kategorie.



Es wird jeweils nur eine ISC "Trophäe" für das führende Produkt in jeder Kategorie vergeben und sie ehrt ein "herausragendes Produkt mit außerordentlicher Qualität."



Der technische Berater von Kavalan, der verstorbene Dr. Jim Swan, der für den Aufbau der Marke maßgebend war, erhielt mit dem ISC "Lifetime Award" die höchste Auszeichnung, die einer Person in der Spirituosenbranche verliehen wird.



Hr. YT Lee, CEO von Kavalan, sagte, dass das Erbe von Dr. Swan durchaus lebt und bei Kavalan weitergeführt wird.



"Wir waren die ersten, die mit der Whiskyherstellung in Taiwan begannen und es sah fast wie ein unmögliches Unterfangen aus. Glücklicherweise hatten wir die Unterstützung eines der besten Experten der Branche. Wir haben uns geweigert aufzugeben und dank Dr. Swan wird Kavalan wird jetzt für seine feinen Whiskys anerkannt. Ich möchte die 2017 Trophäe Dr. Swan widmen", erklärte Hr. Lee.



Die Trophäe folgt jedes Jahr im Juni auf die Verleihung der Goldmedaillen. Im vergangenen Monat erhielt Kavalan die größte Anzahl an Goldmedaillen in der Kategorie: vier Top Medaillen für seinen Limited Edition Distillery Reserve Single Malt Rum Cask, Podium Single Malt, ex-Bourbon Oak Single Malt sowie für den Solist ex-Bourbon Single Cask Strength.



Kavalan ist ein Pionier bei taiwanesischem Whisky und erhält laufend die höchsten Auszeichnungen der Branche. Sein Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength (http://www.kavalanwhisky.com/en/product-detailed.aspx?Serno=30) wurde 2016 bei den renommierten World Whiskies Awards (http://www.worldwhiskiesawards.com/2016/) (WWA) zum "World's Best Single Cask Single Malt Whisky (http://www.worldwhiskiesawards.com/ka valan-solist-amontillado-sherry-single-cask-strength.25585.html)" ernannt und sein Solist Vinho Barrique (http://www.kavalanwhisky.com/en/product-detailed.aspx?Serno=28) gewann 2015 die Nominierung zum "World's Best Single Malt Whisky (http://www.worldwhiskiesawards.com/2015/)."



Über Kavalan Whisky



Taiwans erste Whiskybrennerei ist seit dem Jahr 2006 bei der Kunst des Brennens von Single Malt Whisky wegweisend. Kavalan wird bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze gealtert und profitiert ebenfalls von den Berg- und Meeresbrisen sowie vom Quellwasser des Snow Mountain, die in ihrer Kombination alle zum cremigen Charakter, dem Markenzeichen von Kavalan beitragen. Der Name der Brennerei geht auf den alten Namen des Yilan County zurück, in dem sie ansässig ist, und das Unternehmen kann sich dank der Muttergesellschaft King Car Group auf 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Getränkeherstellung stützen. Der Whisky hat mehr als 220 Gold Awards erhalten und ist in 60 Ländern erhältlich. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com/EN/age.aspx



