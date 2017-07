Frankfurt - Gut 1,0 Prozent hat der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) in einer bewegten Handelswoche hinzugewonnen und am 14. Juli bei 161,51 Prozent notiert, so die Deutsche Börse AG.Die Einbußen vom letzten Donnerstag bei dem Zinsbarometer sehe die Helaba im Zusammenhang mit Berichten über eine früher als erwartete Reduzierung der EZB-Wertpapierkäufe trotz jüngstem Rückgang der Inflation.

