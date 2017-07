Frankfurt - Die am Donnerstag anstehende Ratssitzung der Europäischen Zentralbank wirft lange Schatten voraus, so die Analysten der Helaba.Präsident Draghi sei es gewesen, der vor knapp drei Wochen einen deutlichen Renditeschub herbeigeführt habe, indem er die konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone positiv hervorgehoben habe und temporäre Faktoren für das gedämpfte Preisumfeld verantwortlich gemacht habe. Dies habe verwundert, habe die EZB bis dahin doch den Eindruck vermittelt, dass sie verstärkt auf die Entwicklung der Kerninflation achte und dass das unverändert geringe Niveau für wenig Handlungsdruck sorge.

