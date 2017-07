Frankfurt - Union Investment hat in der ersten Hälfte des Jahres 2017 weltweit eine Immobilienmietfläche von rund 264.000 m2 neu- und nachvermietet, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...