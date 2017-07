Bamako, Mali (ots/PRNewswire) -



Eine internationale Veranstaltung für Investition und Wirtschaftsförderung in Mali



BAMAKO - 7. und 8. DEZEMBER 2017



Das Invest in Mali Forum 2017, eine große internationale Veranstaltung zur Förderung von Mali als strategischer Standort für Unternehmen und Investitionen in Subsahara-Afrika, das von der Mali Investment Promotion Agency (API-MALI) organisiert und von der Weltbank unterstützt wird, wird am 7. und 8. Dezember 2017 in Bamako, Mali, stattfinden.



EIN FORUM, UM "DIE GESCHICHTE VON MALI ZU VERÄNDERN"



"Setzen Sie auf Mali!", wie es Moussa Ismaïla Touré, General Manager der Mali Investment Promotion Agency ausruft, bildet den Rahmen für diese Veranstaltung mit einem klaren Handlungsaufruf: "Machen Sie unser Land zu einer attraktiven Option für regionale und internationale Investoren".



ZWEI TAGE MIT PODIUMSDISKUSSIONEN, KONFERENZEN UND GESCHÄFTSTREFFEN



Das Invest in Mali Forum 2017 wird zwei hochkarätige Konferenzen und Podiumsdiskussionen, speziell arrangierte B2B-Meetings, Standortbesuche, Diskussionen mit großen internationalen Akteuren, Aussteller und ein "Dorf der Regionen von Mali" umfassen. Ziel ist es, das Land als ein wirtschaftliches Zentrum in Westafrika zu präsentieren.



INVESTITION IN SEKTOREN MIT HOHEM POTENZIAL



Dieses Forum wird Investoren eine Übersicht über Malis wirtschaftliche Entwicklungsstrategie, Investitionsanreize und Maßnahmen geben, um das Engagement von Stakeholdern für neue Projekte in vier hauptsächlichen Sektoren sicherzustellen: Landwirtschaft, Nutztierzucht, Infrastruktur und Energie.



FÜHRENDE PARTNER, DIE SICH FÜR MALI ENGAGIEREN



Mit der Unterstützung von führenden Partnern wie unter anderem der Weltbank mit ihren Programmen Investment Climate 3 und PACAM, USAID, der Initiative "Feed the Future", der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB), der Dutch Cooperation, der Chamber of Commerce and Industry in Mali (CCIM) und dem National Council of the Patronage of Mali (CNPM) wird diese Veranstaltung mächtige Akteure zusammenbringen, die ein festes Ziel haben: auf Mali als einen zukunftsgewandten Ort zu setzen, an dem alles möglich ist.



ÜBER DIE MALI INVESTMENT PROMOTION AGENCY - API-MALI



Die Mali Investment Promotion Agency (API-MALI) ist eine Organisation der öffentlichen Verwaltung, die 2005 vom Ministerium für Investition ins Leben gerufen wurde. API-MALI dient als ein einziger Kontaktpunkt für alle Unternehmensgründungsvorgänge, Unterstützung für Investoren und die Vergabe von Genehmigungen und Zertifizierungen für Investitionen in Mali.



