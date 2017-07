Die Aktienmärkte stehen vor einer richtig spannenden Woche. In den USA legen wichtige Konzerne aus der Banken- und der Technologiebranche Zahlen vor. Aber auch deutsche Konzerne präsentieren ihre Bilanzen. Trotzdem richtet sich in Europa die Aufmerksamkeit vor allem auf die Sitzung der EZB am Donnerstag. Für Jochen Stanzl von CMC Markets dürfte EZB-Präsident Mario Draghi entscheiden, wo es für den DAX hingeht. Außerdem geht Jochen Stanzl im Interview mit Moderator Marco Uome auf den Euro ein. Hier sollten auch DAX-Anleger auf eine ganz bestimmte Marke achten.