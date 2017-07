Vergangene Woche erreichte das Wertpapier des Stahlkochers ThyssenKrupp einen wichtigen Meilenstein und stoppte an dieser Stelle vorläufig seine Aufwärtsdynamik - übergeordnet aber stehen die Zeichen weiter auf steigende Kursnotierungen, ein kurzzeitiger Rückläufer muss aber zwingend einkalkuliert werden.

Das in den letzten Jahren arg gebeutelte Wertpapier von ThyssenKrupp versucht sich seit nunmehr 2008 im Bereich von rund 11,50 Euro an einem tragfähigen Boden, welcher mit einem Kursanstieg über einen langfristigen Abwärtstrend im Dezember letzten Jahres zunehmend Form annimmt und es erlaubte an die Zwischenhochs aus 2015 bei 26,43 Euro zuzulegen. Damit hat die Aktie auch einen ersten größeren Meilenstein erreichen können, kurzfristige Gewinnmitnahmen könnten an dieser Stelle jetzt aber folgen und für einen Pullback sorgen. Allerdings bietet einen Rückläufer übergeordnet auch ein gutes strategisches Einstiegsniveau auf der Long-Seite, da aus der aktuellen charttechnischen Lage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...