FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.07.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES IAG PENCE PRICE TARGET TO 665 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 490 (605) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS WPP TO 'HOLD' ('BUY') - FTSE 100-INDIKATION +0.16% TO 7390 (CLOSE: 7378.39) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 420 (415) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES MITIE GROUP TO 'BUY' ('SELL') - TARGET 330 (212) PENCE - LIBERUM RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 591 (487) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE CUTS TALK TALK TELECOM TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - RBC CAPITAL CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 550 (600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CAPITAL CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 400 (425) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES ASHMORE GROUP TARGET TO 360 (345) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES ASOS PRICE TARGET TO 6500 (6000) PENCE - 'OUTPERFORM'



