Der in § 203 Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) verankerte Beitragsanpassungsmechanismus ermöglicht es privaten Krankenversicherungsunternehmen, die kalkulatorischen Annahmen in bestimmten Fällen - insbesondere bei der nach Art der Lebensversicherung betriebenen substitutiven Krankenversicherung ? zu überprüfen und unter Beachtung weiterer Vorgaben die Beiträge an ein geändertes Umfeld anzupassen. Dem Beitragsanpassungsprozess liegen komplexe aufsichtsrechtliche Vorgaben bezüglich der Kalkulation der Beiträge zugrunde, welche im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) sowie in der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV) niedergelegt sind.

