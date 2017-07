CSU-Chef Seehofer steht weiter hinter der Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge - unbeirrt von der Ablehnung der Bundeskanzlerin. Auch in anderen Punkten des Wahlprogramms ist die Union uneins mit der CDU.

Unbeirrt von der erneuten Ablehnung der Bundeskanzlerin hält die CSU an ihrer Forderung nach Begrenzung der Flüchtlingszahlen fest. "Die Obergrenze ist und bleibt ein Ziel der CSU. Aber ich bin auch schon zufrieden, was sich alles verändert hat", sagte Parteichef Horst Seehofer am Montag in München, wo der CSU-Vorstand ein eigenes Wahlprogramm namens "Bayernplan" beschließen wollte. Zentrale Forderungen sind - neben der Obergrenze in der Flüchtlingspolitik - die Ausweitung der Mütterrente und ...

