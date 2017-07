Hannover - Die Wirtschaft Chinas steht gerade auf sehr breiten Beinen, so die Analysten der NORD LB. Das BIP-Wachstum im zweiten Quartal lag mit 6,9% Y/Y über den Erwartungen. Auch Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion für den Juni würden das Bild einer durch In- und Ausland gestützten Konjunktur in China unterstützen.

