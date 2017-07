Eine Gewinnwarnung ließ den Kurs der Gea-Aktie am Montag deutlich fallen. Negative Einschätzungen der Analysten ließen nicht lange auf sich warten. Mit einem Open End Turbo Short auf die Aktie der Gea Group kann sich bei fallenden Notierungen eine Trading-Chance von 90 Prozent ergeben.

Die Aktie der Gea Group litt am Montag bereits vorbörslich unter der Senkung der Unternehmensziele. Die Papiere des Maschinenbauers büßten gegenüber dem Schlusskurs am Freitag um mehr als sechs Prozent ein. Charttechnisch bleiben die Notierungen dadurch unter einer fallenden Gerade, die sich vom Hoch um 50 Euro von September letzten Jahres über dem aktuellen Kurs befindet. Das Analysehaus S&P Global beließ in Folge der Gewinnwarnung die Einstufung der Gea-Aktie auf Strong Sell mit einem ...

