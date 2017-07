Seit Oktober 2016 ist Blackham Resources Ltd. (ASX: BLK; WKN: A0KFUC; ISIN: AU000000AEK4) als australischer Goldproduzent auf dem Markt bekannt. Nach Startschwierigkeiten durch geologische Probleme und Wetteranomalien, und Rücknahme der Erwartung für die Jahresproduktion, wartete man gespannt auf das folgende Quartalsergebnis. Heute erreichte die Aktionäre nun das durchwachsene Ergebnis des abgelaufenen Quartals. Im Detail sieht dies von der Produktionsseite folgendermaßen aus: Abb1: Produktionsübersicht Quelle: Blackham Resources Zwar konnte der Ausstoß auf 15.709 Unzen Gold gesteigert werden, jedoch war das an die Mühle angelieferte Material nicht von der erwarteten Qualität, sondern mit nur 1,3g/Tonne etwas geringer vererzt, wodurch sich eine geringer als erwartete Produktionsmenge ergab. Aber auch hier haben Hangrutsch und Regenwasserprobleme in der Tagebaugrube Matilda dazu geführt, dass der Abbau vermehrt "verunreinigtes" Material förderte....

