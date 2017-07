Paris - Vor der langsam in Fahrt kommenden Berichtssaison der Unternehmen sowie der anstehenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank sind die Anleger an Europas Börsen in Deckung gegangen. Der Leitindex EuroStoxx 50 stand am späten Montagvormittag 0,44 Prozent im Minus bei 3510,45 Punkten.

Am Dienstag legen in den USA unter anderem die Bank of America, Goldman Sachs und das Technologie-Schwergewicht IBM ihre Geschäftszahlen für das vergangene Quartal vor. In Deutschland gehört der Software-Konzern SAP am Donnerstag zu den ersten Kandidaten. Am gleichen Tage wird die EZB ihre Zinsentscheidung verkünden. Die Anleger warteten deshalb erst einmal ab, schrieb ...

