Zürich - Die führende griechische Versicherungsgesellschaft INTERAMERICAN baut ihre Partnerschaft mit SAS weiter aus und rüstet sich damit für die neue EU-DSGVO, die im Mai 2018 in Kraft tritt. Im Zentrum stehen dabei der Schutz der persönlichen Daten und somit das Vertrauensverhältnis zum Kunden.

Die Einführung von SAS for Personal Data Protection ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie, mit der sich die INTERAMERICAN zum rein digitalen Versicherer wandeln will. Die SAS Lösung ist Teil einer umfassenden Data-Governance-Initiative, mit der INTERAMERICAN gemeinsam mit SAS ihre Unternehmensrichtlinien und -verfahren zu Verfügbarkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit des Datenpools auf den neuesten Stand bringen will.

Datenschutz mit SAS

Die bestehende technologische Infrastruktur, kombiniert mit der integrierten SAS Lösung, erleichtert INTERAMERICAN die Einhaltung der strikten DSGVO-Bestimmungen. Besonders wichtig sind dabei folgende Features:

Implementierung eines einheitlichen Regelwerks bezüglich Datenschutz, um die Data Ownership und die Beziehungen von Daten zu anderen Faktoren des Unternehmens transparent zu machen, einfache Lokalisierung personenbezogener Daten im Unternehmen, Definition des Umfangs personenbezogener Daten sowie des zugriffsberechtigten Personenkreises und der Protokollierung aller datenbezogenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...