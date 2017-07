Insgesamt befragte Inrix für die Studie 18.000 Autofahrer aus Deutschland, den USA und Großbritannien, 5000 davon entfielen auf die zehn größten Städte in Deutschland. Hinzu kamen noch die Daten aus der Park-Datenbank von Inrix, die 8700 Städte in mehr als 100 Ländern umfasst. Das Ergebnis lautet: Die Deutschen suchen durchschnittlich 41 Stunden pro Jahr nach einem Parkplatz. Wenn man die verschwendete Zeit, den verbrauchten Kraftstoff sowie die zusätzliche Abgasbelastung umrechnet, entstehen pro Autofahrer 896 Euro Mehrkosten pro Jahr oder über 40 Milliarden Euro insgesamt in Deutschland.

