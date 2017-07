Die Bank Austria erwartet nun deutlich mehr Wirtschaftswachstum in Österreich und hat die Wachstumsprognose für heuer von 1,8 auf 2,3 Prozent erhöht. "Die Konjunkturstimmung hat sich in Österreich seit Jahresbeginn stetig verbessert. Seit Beginn des Sommers erreicht sie sogar ein Sechs-Jahres-Hoch", so Bank-Austria-Chefökonom ...

