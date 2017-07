Wir sprachen mit Karsten Klimmeck, dem Geschäftsführer von ES-Plastic GmbH, über die neuen Ideen des Unternehmens aus Niederbayern und fragten auch nach der Nachhaltigkeit dieser Produkte.

neue verpackung: Wie kam ES-Plastic auf die Idee, anstelle von PP-Schalen nun PET-Schalen für Kräuter anzubieten? Karsten Klimmeck: Seit mehr als 50 Jahren entwickeln und produzieren wir Verpackungslösungen, die überwiegend aus Polypropylen (PP) bestehen. Das kam bei unseren Auftraggebern und im Handel gut an. Aktuell haben wir für einen langjährigen Kunden eine Kräuterschale hergestellt, die in erster Linie glasklar sein musste. Schließlich soll sich der Kunde an der Theke ganz einfach von der Frische der verpackten Kräuter überzeugen können. Auf der Suche nach einem geeigneten Rohstoff, haben wir uns für Polyethylenterephtalat (PET) entschieden. Dieses Material weist neben seiner besonders hohen Transparenz auch eine große Steifigkeit auf und ist, ebenso wie Polypropylen, hundertprozentig recycelbar.

neue verpackung: Welches Füllgut eignet sich außerdem für diese PET-Schale, und wie lässt sie sich am besten verschließen? Karsten Klimmeck: Die aktuelle Schale wiegt 5,1 Gramm, bei einem Format von 193 mm Länge, 77 mm Breite und 41 mm Höhe. Ideal, um die etwas länglichen Kräuter samt Stielen, beziehungsweise Stängeln, zu verpacken. Wegen des schmalen Randes ist ein Verschluss mittels Flowpack vorgesehen. In diesem Verfahren legt sich eine Folie, die ebenfalls aus klarem PET besteht, während des Verpackungsprozesses locker um die Schale herum. Anschließend wird sie auf der Rückseite sowie beiden Enden verschweißt und hinterher abgeschnitten. Natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...