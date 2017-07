Stuttgart / Tiefenbronn (ots) -



Living Legend Isabella - unter dieses Motto stellt Borgward die Teilnahme an der diesjährigen Rallye "Tiefenbronn Classic" am 23. Juli 2017. Als Hauptsponsor wird der ebenso junge wie traditionsreiche Automobilhersteller zahlreiche Klassiker der Isabella-Modellfamilie einsetzen. Gleichzeitig werden die neuen SUV-Modelle Borgward BX5 und Borgward BX7 im Rahmenprogramm präsentiert. Die attraktive Rallye-Strecke führt durch den Nordschwarzwald über 143 km vom Start in Tiefenbronn über Böblingen zum Zielort im Kurort Bad Liebenzell. Standesgemäß liegt die Zielankunft im Kurpark, dort sind auch alle teilnehmenden Fahrzeuge der interessierten Öffentlichkeit zugänglich.



Die Borgward Group AG schickt vier Isabella-Modelle aus den 1950er und 1960er Jahren auf die Strecke, jeweils prominent besetzt. So startet der Gründerenkel und Vorsitzende des Aufsichtsrates der Borgward Group AG, Christian Borgward, mit seinem Isabella Coupé Cabrio. Designvorstand Anders Warming wird mit einem Isabella Coupé an den Start gehen. Entwicklungschef Dr. Tilo Schweers pilotiert eine resedagrüne Limousine, während der Präsident der Carl F.W. Borgward-Interessengemeinschaft Ulrich Kotte mit einem Isabella Kombi unterwegs sein wird.



Jeweils am Start in Tiefenbronn, in Böblingen am Parc fermé der Mittagspause und am Zieleinlauf in Bad Liebenzell können Teilnehmer und Zuschauer die neuen Borgward SUV BX5 und BX7 kennenlernen. Zuschauer an der Strecke werden den Borgward BX7 ebenfalls live erleben. Dieses Modell setzt der Veranstalter als "Pace Car" und Servicefahrzeug ein.



