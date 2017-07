Unterföhring (ots) - Einmal mit dem Flugzeug verreisen: Für Caroline aus Rheine in Nordrhein-Westfalen der größte Traum. Doch wegen ihrer massiv ausgeprägten Flugangst nicht realisierbar. Bereits eine Fahrt in Richtung Flughafen löst bei der zweifachen Mutter Atemnot und Panikgefühle aus; letztlich kann sie sich noch nicht einmal dem Flughafen-Gebäude nähern. Das soll sich jetzt ändern. Innerhalb von 100 Tagen will die 42-Jährige ihre Angst überwinden und zusammen mit ihrer Familie die lang ersehnte Traumreise nach Singapur endlich antreten. Auch Elli hat ein ambitioniertes Ziel: In 100 Tagen möchte die Krefelderin Reiten lernen und bei einem Western-Reitturnier teilnehmen. Für die 26-Jährige, die mit Trisomie 21 geboren wurde, eine Riesenherausforderung. Doch das hält Elli nicht auf: "Ich habe einen starken Willen!" Caroline, Elli und die weiteren Teilnehmer von "Jetzt oder nie - Das 100-Tage-Experiment" eint ein Ziel: Sie wollen sich selbst beweisen, dass alles möglich ist. Die neue Doku-Reihe "Jetzt oder nie - Das 100-Tage-Experiment" läuft ab 19. Juli 2017 immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1. Auch Ricky aus Otterstadt/Rheinland-Pfalz ist dabei. Der 48-Jährige möchte es vom Couchpotato zum Bodybuilder bringen und gibt sich 100 Tage Zeit, um dieses Ziel zu erreichen. Denn: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.



"Jetzt oder nie - Das 100-Tage-Experiment" - sechs Folgen ab 19. Juli 2017 immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1.



