München (ots) - Von den Äolischen Inseln bis nach Myanmar, von Südafrika bis nach Peru - mit dem Programm von Marco Polo können Gäste rund 80 Länder der Welt entdecken. Mit vielen neuen, zusätzlichen Reiseabenteuern startet der Münchner Veranstalter im aktuell veröffentlichten Katalog "Erlebnis- und Entdeckerreisen" in die Saison 2018. Der beliebte Mini-Gruppen-Katalog geht ebenfalls in die nächste Runde.



Bei Marco Polo zeigt man sich zufrieden mit der laufenden Saison. Die Nachfrage legt weiter zu. Auf die gute Buchungssituation reagiert der Veranstalter und baut sein Programm für 2018 weiter aus. Das Preis-Leistungsverhältnis bleibt dabei auch im kommenden Jahr attraktiv, die Preise erfreulich stabil. Nur zwei Beispiele: Die 15-tägige "Abenteuertour zum Mekong" nach Vietnam ist bei Marco Polo bereits ab 1.999 Euro buchbar - inklusive Flügen (auch im Inland), Hotels und Übernachtung in einer Dschunke, Ausflügen und der Deutsch sprechenden, einheimischen Marco Polo Reiseleitung. Die Reise "China - mit Yangzi" etwa kann Marco Polo 2018 günstiger anbieten als noch 2017. Inklusive Flug und zahlreicher Leistungen sind 18 Tage bereits ab 2.199 Euro buchbar.



Zwölf Neuheiten, 152 Katalogseiten voller Entdeckungen



Im gerade erschienenen Katalog "Erlebnis- und Entdeckerreisen" finden Marco Polo Gäste zwölf neue Rundreisen. Bei den Destinationen stellt sich Marco Polo noch breiter auf. Europa ist mit sechs Urlaubs-News vertreten - von den Äolischen Inseln bis nach Bulgarien. Bei den Fernreisen hat Marco Polo ebenfalls sechs neue Ziele aufgelegt. Ins Angebot aufgenommen wurden etwa Nepal, Madagaskar oder Namibia. Allen gemeinsam: Die "Erlebnis- und Entdeckerreisen" bringen Urlauber zu den spannendsten Highlights eines Reiselandes und ermöglichen gleichzeitig besonders authentische Erlebnisse mit Land und Leuten. So bekommen die Gäste bei den Damara in Namibias Wüste etwa ein Survivaltraining auf afrikanische Art: Fallen stellen, mit Pfeil und Bogen schießen und Feuer machen. In Nepal dagegen können sich die Entdecker in der traditionellen Kunst der Holzschnitzerei üben. Gebündelt sind diese und viele weitere Reiseabenteuer auf 152 Katalogseiten, ein Plus von acht Seiten im Vergleich zum Vorjahr.



Usbekistan und Sri Lanka - jetzt neu in der Mini-Gruppe



Einem Land und seinen Menschen besonders authentisch begegnen, das macht auch den Reiz der Reisen in der Mini-Gruppe aus. Dazu tragen die Unterkünfte bei - mal schlafen die Gäste im ländlichen Farmstay, mal mitten im Zentrum, mal auf einer Dschunke und mal im familiären Gästehaus. Die Gruppe von maximal zwölf Entdeckern ist dabei oft mit für Rundreisen ungewöhnlichen Verkehrsmitteln wie Linienboot oder Lokalbahn unterwegs. Durch die kleine Gruppe können die Gäste außerdem lokale Besonderheiten entdecken, die in größerer Runde nicht möglich wären - zum Beispiel beim Mittagessen im Heim einer südafrikanischen Familie oder bei Hobby-Imker Khang in Vietnam. Das gilt auch für die beiden Reise-Neuheiten im Jahr 2018: In Usbekistan gibt es im Homestay von Familie Parda Live-Musik beim Schein des Lagerfeuers und die Gäste sind in Taschkenter Taxis oder im Hochgeschwindigkeitszug auf Tour. In Sri Lanka bringen Boote und Tuk-Tuks die Gruppe ans Ziel, die Gäste besuchen den Mönch eines buddhistischen Felsentempels und lernen in einem Homestay das typische Dorfleben kennen.



Auf 47 Seiten stehen 2018 13 Touren in der Mini-Gruppe zur Auswahl. Das Destinations-Angebot ist breitgefächert von Namibia bis Peru.



Mehr von Marco Polo



Anfang Oktober veröffentlicht Marco Polo zusätzlich zu den jetzt erschienenen Angeboten zwei weitere Kataloge für 2018: "Individuelle Reisen ohne Gruppe" und "Young Line Travel". Detaillierte Informationen zu den neuen Reisen und anderen Angeboten von Marco Polo gibt es in Reisebüros oder im Service-Center des Veranstalters unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 4402 4402 (aus D, A und CH) oder im Internet unter www.marco-polo-reisen.com.



Marco Polo Reisen



Marco Polo bietet spannende Erlebnis- und Entdeckerreisen in kleiner Gruppe zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das aktuelle Programm umfasst rund 200 Routen in rund 80 Ländern weltweit, gebündelt in vier Katalogen. Mit dem Entdecker-Highlight "Marco Polo Live" sind die Gäste bei speziellen Ereignissen hautnah dabei, zum Beispiel beim Salsa-Tanzen auf Kuba. Das Basispaket aller Touren umfasst jeweils Flüge, Rundreise, Hotels und die einheimische Reiseleitung. Internet: www.marco-polo-reisen.com



OTS: Marco Polo Reisen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/40201 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_40201.rss2



Pressekontakt: Dr. Frano Ilic, Pressesprecher Telefon: +49-89-50060-505 E-Mail: frano.ilic@marco-polo-reisen.com