- Die Finanzierung wurde angeführt von der BRM Group und vom Shanghai-Israel Investment Fund



Rapid Medical (http://www.rapid-medical.com), ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neurovaskulärer Operationsgeräte spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es eine Series-B-Finanzierung über 9 Millionen Dollar abschließen konnte, um die Kommerzialisierung der minimal invasiven Produkte zur Schlaganfallbehandlung sowie der präventiven Produkte, wie das Revaskularisierungsgerät TIGERTRIEVER und das einstellbare Umformgeflecht COMANECI, voranzutreiben. Bis dato konnten schon tausende Patienten von dem TIGERTRIEVER und von COMANECI bei lebensrettenden neurovaskulären Eingriffen profitieren. Die Finanzierungsrunde wurde angeführt von der BRM Group aus Israel und dem Shanghai-Israel Investment Fund aus China, mit der Beteiligung von Winnovation und Gefen Capital.



Die Finanzierung wird die regulatorische Freigabe in den USA sowie die Weiterführung der Fortschritte bei der europäischen Kommerzialisierung beider Geräte unterstützen. Die Finanzierung wird Rapid Medical inbesondere bei der Einleitung seiner klinischen Studie TIGER unterstützen. Die Aufnahme der Patienten für diese Studie wird nächstes Jahr in ausgewählten Prüfzentren in den USA, Europa und Israel beginnen.



Der TIGERTRIEVER ist der einzige steuerbare und vollkommen sichtbare Stent-Retriever, der durch den Arzt angepasst werden kann, um perfekt in die blockierten Blutgefäße, die den akuten ischämischen Schlaganfall verursachen, eingeführt werden zu können. COMANECI ist das erste steuerbare und vollkommen sichtbare Drahtgeflecht zur Aneurysmaüberbrückung, bei dem keine Okklusion des Muttergefäßes erforderlich ist. Es wurde zur temporären Unterstützung der Embolisierung von intrakraniellen Aneurysmen entwickelt.



"Der Schlaganfall ist die letzte Herausforderung der vaskulären Medizin", sagte Alon Maor, Partner, BRM. "Wir suchten schon seit einer Weile nach einem Unternehmen mit Produkten, die den Patienten potenziell deutlich bessere Ergebnisse bieten können. Die Geräte TIGERTRIEVER und COMANECI von Rapid Medical, die auf einer fundierten Technologie basieren sowie das ausgezeichnete Feedback, das wir vom Markt erhalten haben, überzeugten uns, dass das Unternehmen bestens aufgestellt ist, eine der führenden Anbieter auf dem neurovaskulären Gebiet zu werden. Darüber hinaus waren wir wirklich beeindruckt von dem Team und ihren kommerziellen Erfolgen auf diesem schnell wachsenden Markt."



Dr. Shimon Eckhouse, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Rapid, kommentierte: "Diese bedeutende Finanzierungsrunde unter Beteilung weltweit führender Venture-Capital-Unternehmen, bedeutet einen wichtigen Meilenstein für Rapid Medical. Damit bekommt das Unternehmen die finanzielle Stärke, die notwendig ist, um von den enormen Gelegenheiten auf dem Markt der Schlaganfallbehandlung profitieren zu können. Auch die globale Basis unserer Investoren trägt zur Stärke des Unternehmens bei und wird uns in die Lage versetzen, unsere Präzens auf diesem vielversprechenden Markt auszubauen."



Im Rahmen dieser Finanzierungsrunde werden Alon Maor, Dr. Qu Liefeng und Barak Ben Eliezer dem Rapid Medical-Vorstand beitreten.



Rapid Medical plant, die TIGER-Studie im ersten Halbjahr 2018 in führenden Prüfzentren in den USA, Europa und Israel durchzuführen.



Über Rapid Medical



Rapid Medical entwickelt bahnbrechende Geräte für endovaskuläre Behandlungszwecke. Rapid Medical ist der Hersteller von TIGERTRIEVER, dem ersten steuerbaren und komplett sichtbaren Stent-Retriever, der für die Behandlung von Patienten mit einem ischämischen Schlaganfall konzipiert ist. Und von COMANECI, dem ersten steuerbaren Gerät zur Aneurysmaüberbrückung. TIGERTRIEVER und COMANECI sind mit dem CE-Kennzeichen für den Einsatz in Europa versehen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.rapid-medical.com



